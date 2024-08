Roma, Dybala se ne va in Arabia Saudita: stamattina il saluto ai compagni

vedi letture

Paulo Dybala è sempre più vicino all'Al-Qadsiah. Come già riportato da TMW, l'attaccante ha già raggiunto un accordo con la società araba e anche la Roma sta per accettare i circa 6 milioni di euro più bonus proposti per la Joya. La volontà dell'argentino ormai è chiara, sono ore calde e a breve, magari entro il weekend, potrebbe davvero essere ufficializzato il trasferimento dell'ex Juventus.

Il calciatore, sia ieri sera che questa mattina, ha salutato i compagni, comunicando loro che la decisione è stata presa. Un segnale ulteriore che la fumata bianca sembra essere davvero molto vicina. Arrivato nell'estate del 2022, Dybala ha giocato 78 partite con la Roma, segnando 34 gol, sfiorando la vittoria di un'Europa League, persa in finale contro il Siviglia ai calci di rigore.