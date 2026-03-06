Ultim'ora

Roma, Dybala si opera: futuro in giallorosso ora è in bilico TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:50Serie A
di Fabio Tarantino

Paulo Dybala si opererà nella giornata di oggi al ginocchio, dopo essersi fermato nella giornata di ieri nel finale dell'allenamento. Secondo quanto raccolto da TMW l'argentino è arrivato pochi minuti fa a Villa Stuart per svolgere la prima visita per capire l'entità dell'infiammazione alla capsula laterale del ginocchio sinistro.

La scelta, di comune accordo con la società giallorossa, è stata quella di procedere con l'operazione, che certamente accorcerà i tempi di recupero, anche se la sua avventura alla Roma è in bilico, visto che mancano poco più di due mesi al termine della stagione e il suo contratto con il club capitolino scadrà il prossimo 30 giugno.