Ufficiale Palladino Coach Of The Month di febbraio: la motivazione della Lega Serie A

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di febbraio è stato assegnato all’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Atalanta-Udinese, in programma sabato 7 marzo 2026 alle ore 18.00 alla “New Balance Arena” di Bergamo.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 23ª alla 26ª della Serie A Enilive 2025/2026.

“Fin dal suo arrivo sulla panchina dell’Atalanta Raffaele Palladino ha saputo entrare nella testa dei giocatori dando il via a una corsa che ha riportato i bergamaschi a lottare per un posto di rilievo nelle prossima Coppe Europee - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo - Allenatore preparato e pragmatico, Palladino ha impostato una squadra solida, capace di imporre sempre ritmi alti alle partite grazie all’ottima capacità di sfruttare in profondità la rosa a disposizione, soprattutto nelle rotazioni offensive. I successi con Napoli, Lazio e Cremonese, uniti al pareggio contro il Como e la conquista della Semifinale di Coppa Italia Frecciarossa, certificano lo straordinario febbraio del tecnico campano e della sua Atalanta che è tornata a brillare come nelle ultime stagioni”.