Dybala preoccupa la Roma: esame per fare chiarezza sull'infortunio

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Paulo Dybala a Villa Stuart. Programmato per questa mattina un esame in artroscopia al ginocchio sinistro per capire meglio il problema che da oltre un mese tiene fermo l'argentino. Club e giocatore sono in attesa dell'esito. L'ultima partita, infatti, è quella con il Milan dello scorso 25 gennaio, mentre ieri il nuovo stop in allenamento visto il dolore che continuava a persistere. Ecografie e risonanze, però, sono state ancora tutte negative, evidenziando solo l'infiammazione precedentemente diagnosticata. Per questo la necessità di un esame in artroscopia per fare chiarezza, soprattutto alla luce del dolore accusato nuovamente. (ANSA).