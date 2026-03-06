Dybala preoccupa la Roma: esame per fare chiarezza sull'infortunio
TuttoNapoli.net
(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Paulo Dybala a Villa Stuart. Programmato per questa mattina un esame in artroscopia al ginocchio sinistro per capire meglio il problema che da oltre un mese tiene fermo l'argentino. Club e giocatore sono in attesa dell'esito. L'ultima partita, infatti, è quella con il Milan dello scorso 25 gennaio, mentre ieri il nuovo stop in allenamento visto il dolore che continuava a persistere. Ecografie e risonanze, però, sono state ancora tutte negative, evidenziando solo l'infiammazione precedentemente diagnosticata. Per questo la necessità di un esame in artroscopia per fare chiarezza, soprattutto alla luce del dolore accusato nuovamente. (ANSA).
Pubblicità
Serie A
Copertina De Bruyne, il suo fisioterapista belga: "Può giocare già col Torino! Ma avanti con cautela" di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
06 mar 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Torino
In primo piano
Pierpaolo MatroneFotoA 128 giorni dall'infortunio, riecco De Bruyne in gruppo! E la forma fisica è già incoraggiante
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’urlo ‘Indegni’ strozzato, il solito catorcio Lukaku, la nuova porcheria arbitrale e il rimpianto a vita di Conte
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Fortunati sul gol, ma non dimentichiamo infortuni! Santos mai titolare allo Sporting..."
Davide D'AlessioLiveVerona-Napoli 1-2 (3' Hojlund, 65' Akpa Akpro, 97' Lukaku): la decide Lukaku all'ultimo pallone
Pierpaolo MatroneUfficialeNiente Euro2032 a Napoli? Comunicato Figc: "Per ora è fuori, Salerno entra in corsa!"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com