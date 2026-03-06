Roma, Dybala operato e lungo stop: i tempi di recupero

Stop di cinque settimane per Paulo Dybala. Terminata l'operazione in artroscopia al ginocchio sinistro dell'argentino. Dopo il fastidio di ieri in allenamento, l'ex Juventus e la Roma hanno deciso di procedere con un intervento per approfondire le cause dei problemi al ginocchio. Operazione eseguita oggi a Villa Stuart dal professor Mariani: Dybala ha subito la rottura longitudinale completa del menisco esterno. Tempi di recupero: dal punto di vista ortopedico: 45 giorni come riferito dalla redazione di Sky Sport.