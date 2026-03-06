La promessa di Spalletti: "Juve squadra vera, faremo un gran finale"

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - "Le squadre vere si vedono nei momenti di difficoltà, ci sono girati contro troppi episodi negativi: noi abbiamo fatto vedere cose da squadra vera per affrontare queste avversità, sono convinto che faremo un gran finale di stagione": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, in vista degli ultimi due mesi e mezzo di campionato. "Stiamo recuperando un po' di freschezza fisica e un po' di testa, oltre a qualche calciatore - continua alla vigilia della sfida contro il Pisa - e anche il nostro pubblico ha partecipato con noi aumentando la frequenza cardiaca". (ANSA).