Pellegrini era ad un passo dal Napoli, ora può rinnovare con la Roma

vedi letture

Lorenzo Pellegrini può dire di si alla Roma. Il capitano giallorosso vorrebbe rimanere dopo le tante voci degli ultimi anni - come quella del Napoli che lo stava per acquistare nel gennaio del 2025 - a patto che gli venga offerto un triennale che lo porterebbe a restare fino ai 33 anni. Lo riferisce la redazione di Tmw. Con tutti gli aggiornamenti e le condizioni per la fumata bianca.

Servirà però un maxi decurtamento. Perché attualmente lo stipendio è da 4,5 milioni di euro, più bonus molto facili da raggiungere da 1,5 milioni. Un totale di 6 che non verrà mai rinnovato, anzi. L'idea è quella di offrirgli un contratto (molto) al ribasso, intorno alla metà (3 milioni) comprensivo di tutto. Nelle prossime settimane ci saranno valutazioni e contatti per capire la posizione di entrambe le parti.