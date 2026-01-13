Roma fuori dalla Coppa Italia! Colpo Torino: passa 3-2 al 90’ e vola ai quarti

Dopo aver già frenato la Roma in campionato infliggendole la prima sconfitta dell’era Gasperini, il Torino si ripete in Coppa Italia con un successo rocambolesco: 3-2 il finale, con quattro reti su cinque nella ripresa. Nel primo tempo i giallorossi faticano a rendersi pericolosi dalle parti di Paleari, mentre il Toro crea le occasioni migliori, entrambe con Che Adams. L’attaccante spreca la prima, ma al 34’ si riscatta fulminando Svilar con un destro imparabile. La Roma va vicina al pari solo con El Shaarawy, che però spreca con un pallonetto impreciso.

La ripresa si apre nel segno dei cambi di Gasperini: dopo appena 35 secondi Hermoso firma l’1-1 approfittando di un pallone perso dalla difesa granata. La gioia dura poco, perché Adams colpisce ancora in contropiede e riporta avanti il Torino. La Roma reagisce e trova il pareggio con un altro subentrato, il 16enne Antonio Arena, che finalizza un cross perfetto di Wesley facendo esplodere l’Olimpico. Nel finale, però, arriva l’episodio decisivo: al 90’ un errore di Svilar spalanca la porta a Ilkhan, che sigla il 3-2 definitivo e spedisce il Torino ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà l’Inter.