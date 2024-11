Roma, Hummels è un mistero: out col Napoli, a gennaio può già partire

La febbre rimediata da Mats Hummels ha cancellato le chance di vedere il tedesco in campo in Napoli-Roma del prossimo weekend. Una sfida che l'ex Bayern Monaco non avrebbe comunque giocato dall'inizio ma che nella testa di tutti doveva rappresentare il nuovo inizio dell'esperienza giallorossa del calciatore.

Anche perché finora la sua avventura capitolina parla di 23' minuti in campo e un'autorete nel naufragio di Firenze. Oltre ad una serie di post sarcastici su Instagram divenuti virali ma che non sono neanche piaciuto granché alla tifoseria.

Tanto che stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, in proiezione futura ogni scenario è aperto: Hummels ha il contratto in scadenza a giugno; se non riuscisse a conquistare spazio in Italia nel prossimo mese, potrebbe chiedere di tornare a gennaio in Bundesliga dove alcune squadre hanno già sondato la sua disponibilità.