Roma, Hummels si difende: "Sul gol non è un errore, temevo l'autogol e c'era Svilar..."

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il difensore della Roma Mats Hummels ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Dazn

Come sta andando alla Roma?

"Ho visto una buona squadra oggi e quello che vedo in generale mi fa pensare che miglioreremo, le cose non stanno andando bene, certo. A livello personale questa è stata solo la seconda presenza con la Roma, ho bisogno di minuti nelle gambe per essere al meglio della condizione il prima possibile".

Sul gol.

"Ho già rivisto l'occasione per capire meglio, dal campo avevo la sensazione di poter arrivare e che potesse arrivare anche Svilar, volevo evitare l'autogol, ma sicuramente c'è da dire che era un'ottima palla messa tra difensore e portiere, non ho difeso al meglio, ma era sicuramente una palla molto difficile da difendere".

Hummels in conferenza stampa

Il gol di Lukaku?

"È una palla complicata da difendere. Non è un errore in pieno. Magari se metto la gamba faccio un autogol e speravo che Svilar potesse arrivarci, ma il mio lavoro è quello di difendere e la prossima volta spero di fare meglio".

Cosa è successo in questi 3 mesi?

"Ho avuto pochissime occasioni, a parte lo scampolo con la Fiorentina. È piuttosto evidente quello che è successo. C'era un allenatore che non riteneva fossi adatto al suo stile di gioco. Io ho bisogno di giocare e mettere minuti nella gambe. Pensavo che il minutaggio sarebbe aumentato gradualmente, ne avevo parlato anche con De Rossi, purtroppo è successo il contrario ma sono cose che succedono nel calcio".

Sulla partita di oggi?

"Sono stati 45 minuti dove mi sono sentito bene. È vero c'è stata la situazione del gol ma altre in cui me la sono cavata bene. Non mi era mai successo in carriera di non giocare per così tanto tempo e adesso ho anche una certa età. Ci stiamo allenando bene ma ho bisogno di mettere minuti nelle gambe".