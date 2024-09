Roma, i Friedkin raddoppiano: è vicino l'acquisto dell'Everton

La famiglia Friedkin è pronta a raddoppiare il suo impegno nel mondo del calcio. A riportarlo l'autorevole 'Bloomberg': a un passo l'accordo tra il magnate statunitense e l'attuale presidente dell'Everton Farhad Moshiri per la cessione del club di Liverpool all'attuale proprietario della Roma. Le parti in causa non hanno voluto commentare l'operazione, ma il passaggio - si legge - è ormai alle battute finali.

Farhad Moshiri ha trattato a lungo la cessione dell'Everton al fondo 777 Partners, proprietario anche del Genoa, ma nei primi mesi del 2024 la trattativa è fallita e questo ha spalancato le porte ad altri pretendenti. Oltre ai Friedkin, in corsa per l'acquisto dell'Everton c'era anche un altro magnate statunitense: si tratta dell'investitore John Textor che, però, avrebbe dovuto prima vendere le quote che ha nel Crystal Palace per poi investire nei toffees. Un qualcosa che in queste settimane non è accaduto.

L'Everton è gravato da debiti che devono essere assunti da qualsiasi nuovo proprietario, inclusi circa 200 milioni di sterline da versare proprio a 777 Partners. Il club di Liverpool penalizzato lo scorso anno di otto punti per aver violato le cosiddette regole di profitto e sostenibilità è tra i membri fondatori della English Football League nel 1880 e una delle poche squadre che non è mai stata retrocessa dalla Premier League. In questa stagione è partito malissimo: solo un punto conquistato nelle prime cinque giornate.