Ultim'ora Roma, infortunio Dovbyk: arriva l'annuncio, l'esito degli esami

Artem Dobvyk, attaccante della Roma accostato al Napoli in queste ultime ore, ha segnato ma poi si è infortunato contro il Lecce e, secondo quanto rivelato dagli esami strumentali cui si è sottoposto, ha rimediato "una lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra, da valutare giorno dopo giorno". Tempi di recupero da stabilire, dunque, ma l'infortunio sembra essere meno grave del previsto.