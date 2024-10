Ufficiale Roma-Inter, le formazioni: tornano Dybala e Barella

vedi letture

L'Inter non vuole lasciar scappare Napoli e Juventus. I nerazzurri sono chiamati a rispondere ai successi delle squadre di Conte e Motta su un campo non certo semplice. Di casa vi è infatti la Roma, che punta al colpaccio per dissipare in via definitiva i dubbi seguiti all'esonero di De Rossi. Fischio d'inizio alle 20,45 allo stadio Olimpico, affidato all'arbitro Davide Massa della sezione di Imperia. Di seguito, le formazioni ufficiali.

Ivan Juric, come da previsioni, può contare sia su Dybala che su Dovbyk a guidare l'attacco, entrambi titolari. Zalewski confermato sulla sinistra, Celik a destra. In difesa c'è Angelino con Mancini e Ndicka.

Simone Inzaghi sceglie la formazione tipo: Barella torna titolare, a destra Darmian vince il duello con Dumfries. Pavard preferito a Bisseck in difesa, davanti c'è la coppia formata da Thuram e Lautaro.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Juric.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.