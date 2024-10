Roma, Juric difende il proprio lavoro: "Chi ama il calcio qui si diverte!"

Testa alla ripresa del campionato dopo la sosta, che riserva subito un impegno complicato

"Sono consapevole di ciò che accade fuori, ma sono concentrato sul mio lavoro. Che è entusiasmante. La squadra ha margini di miglioramento pazzeschi, vedo ragazzi disposti al sacrificio. Le prestazioni sono in netta crescita, e questo è importante. A Trigoria le condizioni in cui mi muovo sono fantastiche, ho solo sensazioni positive". Inizia così l'intervista esclusiva concessa da Ivan Juric al Corriere dello Sport, che prosegue: "Non mi sono mai trovato in una storia simile, ma neppure in una altrettanto bella. Chi ama il calcio qui si diverte... Sono sicuro che con i risultati le cose cambieranno anche all’esterno, nel calcio è sempre stato così".

Sull'aver preso il posto di un'icona come De Rossi, licenziato dopo sole 4 partite, dice: "Non sono contaminato dalle negatività. Arrivo fresco e ti dico che stiamo alzando il livello del gioco, delle pressioni, abbiamo maggiore continuità nella partita. Le relazioni interne sono fantastiche, abbiamo un grande direttore, con lui c’è un’ottima comunicazione, condividiamo tante cose e vogliamo fare bene".

Testa alla ripresa del campionato dopo la sosta, che riserva subito un impegno complicato: "Sono concentrato solo su questo, non posso entrare nel merito di altre faccende, non intendo neanche farlo. Mi interessa preparare la partita con l’Inter".