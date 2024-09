Roma, l'Olimpico contesterà: cori e striscioni per De Rossi, esordio tra i fischi per Juric

vedi letture

Udinese, Athletic Bilbao e Venezia. Tre partite che avrebbero dovuto segnare una rinascita per la Roma e per Daniele De Rossi ma nella mattinata di ieri, con l'esonero del tecnico e l'arrivo di Ivan Juric, sono cambiati gli scenari. Il nuovo allenatore esordirà tra i fischi perché, come riportato da Il Messaggero, l'Olimpico è pronto a contestare e a schierarsi con la bandiera romanista esonerata ieri dalla dirigenza.

Nell’occhio del ciclone finiranno inevitabilmente anche i Friedkin che già sono stati presi di mira sui social. Anche i calciatori saranno fischiati. Rischia ancora una volta di finire nell’occhio del ciclone Lorenzo Pellegrini che già ieri è stato contestato da alcuni tifosi a Trigoria. Non un grande inizio per la nuova era Juric.