Roma, la firma di Hermoso costa caro: i dettagli del contratto dello spagnolo

"Su Hermoso oramai posso sbilanciarmi, dovrà entrare in forma però...". Ha parlato così ieri sera Daniele De Rossi, tecnico della Roma che in queste ore annuncerà l'arrivo di Mario Hermoso, difensore ex Atletico Madrid che arriverà in giallorosso da svincolato dopo la fine del suo contratto con i Colchoneros.

In passato lo spagnolo è stato seguito da vicino da Inter e Napoli, mentre nelle scorse ore era ad un passo dal Galatasaray. L'inserimento forte e convinto della Roma gli ha però fatto cambiare direzione, con lo sbarco ieri in Italia per le visite mediche coi giallorossi. Oggi, scrive la Gazzetta dello Sport, il difensore andrà a Trigoria per conoscere i dirigenti ed il tecnico De Rossi e lì firmerà il suo nuovo contratto triennale da 4 milioni di euro netti a stagione. Probabile, per il quotidiano, anche una prima sgambata sul campo mentre i suoi compagni di squadra godranno di due giorni di riposo vista anche la sosta per le Nazionali.