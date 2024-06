Roma, la prima scelta per l'attacco è Omorodion: sul 2004 c'è anche il Napoli

La Roma ha scelto Samu Omorodion, attaccante classe 2004 nazionale under 21 spagnolo

La Roma ha scelto Samu Omorodion, attaccante classe 2004 nazionale under 21 spagnolo, di proprietà dell’Atletico Madrid ma nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Alaves con nove gol e un assist, come erede di Lukaku. I Colchoneros lo valutano circa 40 milioni di euro, una cifra alta ma che i Friedkin sono disposti a investire per un ventenne, che garantisce quindi non sono tanti anni in campo ma anche una possibile futura plusvalenza.

Il giocatore vorrebbe capire la considerazione di Simeone prima di scegliere il proprio futuro, senza dimenticare che su di lui da diverse settimane c'è anche il Napoli, che dovrà sostituire Osimhen, come ricorda Sky Sport.