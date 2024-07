Roma, Le Fée a un passo: accordo raggiunto con il Rennes, le cifre

La Roma tiene calda la pista per Enzo Le Fée. Dopo una stagione risollevata dall'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, il club capitolino vuole rinforzarsi maggiormente per competere per il podio della Serie A, questa volta centrando la qualificazione alla Champions League mancata per un soffio a causa della favola Bologna e della vittoria dell'Europa League dell'Atalanta.

L'obiettivo di Ligue 1. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, la Roma è in dirittura d'arrivo per chiudere l'affare con il Rennes per Le Fée, centrocampista francese classe 2000. I giallorossi hanno compiuto un passo in più e sono praticamente giunti alla meta per una cifra intorno ai 22 milioni di euro.

La dirigenza giallorossa, composta ormai dal nuovo ds Ghisolfi, ha deciso di scommettere fortemente sul 24enne originario di Lorient, individuato come il tassello perfetto da aggiungere ai meccanismi del centrocampo di DDR. Dopo giorni di negoziazioni, le parti coinvolte nel trasferimento sono così vicine che si attende la fumata bianca già nella giornata di domani.