Roma, non solo De Rossi: c'è un'idea 'rivoluzionaria' per l'eventuale dopo-Juric

vedi letture

La pesante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina potrebbe costare in futuro la panchina a Ivan Juric. Per ora non si cambia, a quanto pare, ma il tecnico resta appeso a un filo, il suo futuro dipenderà dalla prossima gara col Torino. Daniele De Rossi resta il principale candidato ma non l'unico. DDR si trova a New York proprio come i Friedkin ed essendo ancora sotto contratto potrebbe essere richiamato.

Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche un'altra idea per sostituire Juric sulla panchina della Roma: Maurizio Sarri. Un'idea della società, per ora, mentre resta da capire - si legge - la posizione dell'allenatore di Figline Valdarno, fino all'anno scorso tecnico della Lazio, dinanzi a un'eventuale chiamata dei giallorossi.