Ufficiale Roma-Parma, le formazioni: Pellegrini parte dalla panchina

Scontro diretto allo stadio Olimpico. Roma e Parma arrivano praticamente appaiate all'appuntamento del lunch match dell'ultima domenica prima di Natale, più che altro per demeriti giallorossi: la squadra di casa ha 16 punti in classifica, uno in più degli avversari che sono viceversa in linea con i propri obiettivi stagionali. Arbitra Marco Di Bello della sezione di Brindisi, fischio d'inizio alle 12,30. Di seguito le formazioni ufficiali.

Claudio Ranieri sceglie Hummels come riferimento centrale della difesa: ancora fuori Hermoso. Saelemaekers arretra sulla fascia destra al posto di Celik, con Dybala ed El Shaarawwy a supporto di Dovbyk.

Fabio Pecchia conferma dall'inizio Anas Haj Mohamed, classe 2005 titolare per la seconda volta - consecutiva - in questo campionato. Coulibaly preferito a Hainaut come terzino destro, Hernani arretra e Almqvist supera Mihaila.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Hernani; Sohm; Man, Haj Mohamed, Almqvist; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia.