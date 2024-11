Roma senza pace: Dybala out a sorpresa, Juric quasi ai saluti. Ma i Friedkin non ci sono

Roma senza pace: Dybala out a sorpresa, Juric quasi ai saluti. Ma i Friedkin non ci sono", titola La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Situazione delicata in casa giallorossa, servirà una scossa totale contro il Bologna: "L'allenatore non convoca Paulo: «Ha un fastidietto», ma la Joya voleva esserci per provare fino alla fine".

A sorprendere di più è l'annullamento dello sbarco nella Capitale da parte dei proprietari del club. Il quotidiano ha provato a ricostruire i motivi: "La proprietà Ed in questo marasma, ieri ci si è messo anche lo sbarco - annullato - da parte dei Friedkin, che per le 13.30 avevano bloccato tre slot all’aeroporto di Ciampino, poi disdetti. Ieri due dei jet presidenziali erano negli Usa, in Texas, ed è facile che i Friedkin siano tornati a casa loro. Anche perché sbarcare a Roma ieri avrebbe voluto dire o doversi presentare oggi allo stadio (accettando quindi di persona fischi e contestazione) o giustificare un’assenza che avrebbe fatto particolarmente rumore, come del resto tutte quelle dei Friedkin (sia fisiche, sia dialettiche)", ribadisce la rosea.