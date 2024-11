Roma, tanta curiosità per le scelte di Ranieri a Napoli: la probabile formazione

Domenica al Maradona arriverà la Roma del nuovo tecnico Claudio Ranieri. Nella capitale c'è molta attesa per la prima formazione che schiererà il nuovo tecnico, a partire al modulo utilizzato che dovrebbe essere un 3-5-2. Sul portale Vocegiallorossa viene disegnata questa probabile formazione: "Probabile che Ranieri dia continuità a una squadra che, negli ultimi anni, ha spesso giocato a tre, mettendo in campo un robusto 3-5-2 con Mancini, Hummels (da valutare a causa febbre) e Ndicka sulla linea difensiva. A centrocampo, dovrebbero trovare spazio Celilk e Angelino mentre sarà difficile scegliere i giocatori in mezzo al campo, vista l'abbondanza di cui disporrà il tecnico romano.

Non è da escludere l'impiego di Manu Koné davanti alla difesa, come abbiamo visto contro l'Italia, con i due veterani Pellegrini (tornato in gruppo martedì) e Cristante ai lati. In avanti, da verificare le condizioni di Dybala (in gruppo da mercoledì) ma se l'argentino starà bene giocherà a supporto di Dovbyk.