Roma, tempo scaduto: Ranieri ha scelto il modulo per Napoli

Mancano solo due giorni alla sfida tra Napoli e Roma. Appena due giorni per assimilare i nuovi dettami e un nuovo assetto tattico. Di fronte, la miglior difesa del campionato; dall’altra parte, una squadra che si affida all’esperienza del nuovo allenatore per ridisegnare il proprio futuro. Addio ai moduli collaudati come il 3-4-2-1 e il 3-5-2: i giallorossi puntano su un inedito 4-3-3 con Stephan El Shaarawy sulla sinistra, affiancato da Matías Soulé sulla destra.

La situazione della rosa, però, complica i piani. Eldor Shomurodov ancora out a causa dell’infortunio rimediato in Nazionale, mentre Alexis Saelemaekers, nonostante i segnali incoraggianti, è ancora in fase di recupero dopo l’infortunio dello scorso 16 settembre contro il Genoa. Ieri l’esterno belga si è allenato con il gruppo, ma difficilmente sarà pronto per scendere in campo in tempi brevi. Paulo Dybala, intanto, prosegue il suo lavoro individuale, e i recenti rientri di Ndicka e Paredes non garantiscono ancora piena competitività.

La lista appare corta per un match così delicato, ma Ranieri è noto per il suo pragmatismo e la capacità di adattare il gioco alle risorse disponibili. La scelta del modulo a quattro dietro potrebbe essere il primo passo per cercare maggiore equilibrio e compattezza contro un Napoli in grande forma.