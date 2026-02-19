Ufficiale

Rosso ad Allegri, la decisione del Giudice Sportivo: gli squalificati

di Fabio Tarantino
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Un turno di squalifica per il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri (espulso ieri nel recupero col Como "per essere al 34° del secondo tempo, uscito dall'area tecnica per discutere con un dirigente della squadra avversaria)" e per il fantasista del Como Nico Paz che salta il prossimo match con la Juventus. Questo quanto deciso dal giudice sportivo dopo il recupero della quinta giornata.

Per quanto riguarda il Como una giornata fermi anche il dirigente Davide Cattaneo e Diego Perez Castillo, collaboratore di Fabregas per avere, "al 34' del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l'operato arbitrale generando un clima di tensione". (ANSA).