CLASSIFICA - Il Milan non tiene il passo dell'Inter: -7, Napoli a -4 dai rossoneri
Solo un punto per il Milan, che accorcia a -7 dalla capolista Inter. Il Como si avvicina al quinto posto della Juventus, distante ora 4 punti e aggancia l'Atalanta. E' questo il risultato del recupero della 24ª di Serie A, gara che inizialmente doveva giocarsi a Perth in Australia e che poi è stata posticipata per via della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Alle spalle dei rossoneri il Napoli terzo è ora a -4. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.
Inter 61
Milan 54
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Como 42
Atalanta 42
Bologna 33
Lazio 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28
Torino 27
Genoa 24
Cremonese 24
Lecce 24
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15
Pubblicità
Serie A
Copertina Da 0 a 10: la squallida assonanza Vergara-Bastoni, i due missili di Conte, Alisson asfalta Lang e Buongiorno canta contro la paura di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
22 feb 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Atalanta
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Mancano 13 partite e sarà durissima, ecco cosa ho detto ai ragazzi. Su Alisson e Giovane..."
Redazione Tutto Napoli.netL'usura ha colpito anche McTominay, non ha recuperato: salta anche la Roma
Pierpaolo MatroneAlisson Santos si presenta: "Napoli, che sogno! Da Conte imparo molto. Su ruolo, città e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
Antonio NotoVergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com