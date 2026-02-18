CLASSIFICA - Il Milan non tiene il passo dell'Inter: -7, Napoli a -4 dai rossoneri

Oggi alle 23:03Serie A
di Antonio Noto

Solo un punto per il Milan, che accorcia a -7 dalla capolista Inter. Il Como si avvicina al quinto posto della Juventus, distante ora 4 punti e aggancia l'Atalanta. E' questo il risultato del recupero della 24ª di Serie A, gara che inizialmente doveva giocarsi a Perth in Australia e che poi è stata posticipata per via della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Alle spalle dei rossoneri il Napoli terzo è ora a -4. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.

Inter 61
Milan 54
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Como 42
Atalanta 42
Bologna 33
Lazio 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28
Torino 27
Genoa 24
Cremonese 24
Lecce 24
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15