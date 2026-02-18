Milan, Allegri perde anche Pavlovic: dentro Gabbia

Nel corso della sfida contro il Como, valida per il recupero della 24ª giornata di Serie A, il Milan ha perso per infortunio Pavlovic, costretto ad abbandonare il campo prima del previsto. Il difensore rossonero ha accusato un problema fisico nei minuti finali del primo tempo, destando immediatamente la preoccupazione dello staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri. Dopo aver provato a stringere i denti, il giocatore non è riuscito a rientrare regolarmente nella ripresa, rendendo necessaria una sostituzione forzata.

All’inizio del secondo tempo Allegri ha quindi inserito Gabbia per ridisegnare la linea difensiva e mantenere equilibrio nel reparto arretrato. Le condizioni di Pavlovic saranno valutate con maggiore precisione nelle prossime ore, quando verranno effettuati gli esami strumentali utili a chiarire l’entità dell’infortunio. Solo dopo gli accertamenti sarà possibile stabilire con certezza i tempi di recupero e capire per quanto tempo il Milan dovrà fare a meno del suo difensore.