Solo un punto nel recupero, Leao rimedia all'errore di Maignan: finisce 1-1 tra Milan e Como

Finisce 1-1 a Stadio Giuseppe Meazza tra Milan e Como, un risultato che fa sorridere soprattutto l’Inter. La gara, inizialmente ipotizzata a Perth in Australia, si è disputata regolarmente a Milano e ha visto alcune scelte sorprendenti: Cesc Fabregas ha schierato per la prima volta il Como con la difesa a tre e Nico Paz nel ruolo di falso nove, mentre Massimiliano Allegri ha dovuto rinunciare a Gabbia e allo squalificato Rabiot, lanciando Nkunku accanto a Leao. Il primo tempo è bloccato e povero di emozioni: Vojvoda segna ma il gol viene annullato, poi un grave errore di Maignan spalanca la strada a Nico Paz per lo 0-1. Il Milan prova a reagire subito con Tomori, ma Butez salva e si va all’intervallo con gli ospiti avanti.

Nella ripresa Allegri cambia subito inserendo Gabbia per Pavlovic e poi rivoluziona l’assetto con una serie di sostituzioni che danno maggiore vivacità ai rossoneri. Dopo l’ora di gioco arriva il pareggio: Jashari pesca Leao con un filtrante perfetto, il portoghese brucia Ramon e supera Butez per l’1-1. Nel finale crescono tensione e nervosismo: Leao colpisce una traversa (in posizione irregolare), Douvikas prova a pungere senza fortuna e all’80’ scoppia un parapiglia tra le panchine che porta all’espulsione di Allegri e di un collaboratore di Fabregas. Nei cinque minuti di recupero non accade altro: Milan e Como si dividono la posta in palio, con un punto a testa che lascia invariati gli equilibri in classifica.