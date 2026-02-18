Atalanta, lavoro di scarico a Dortmund: il report in vista del Napoli

vedi letture

All’indomani della complicata serata europea, l'Atalanta non ha perso tempo ed è tornata immediatamente al lavoro. Il gruppo si è allenato direttamente a Dortmund, sede dell’ultima sfida continentale, per smaltire le fatiche accumulate. Lo staff tecnico ha differenziato il programma in base al minutaggio: seduta di scarico per chi è stato maggiormente impiegato, mentre il resto della rosa ha svolto un allenamento completo e più intenso. Una gestione mirata dei carichi per favorire il recupero fisico e mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi appuntamenti.

Sul fronte infermeria, l’attenzione resta focalizzata sui giocatori alle prese con problemi fisici rimasti a Centro Sportivo Bortolotti. Raspadori e De Ketelaere non hanno lavorato in campo con i compagni, proseguendo invece i rispettivi percorsi personalizzati attraverso terapie specifiche. La preparazione dei nerazzurri continuerà regolarmente una volta rientrati alla base: per domani è già in programma una nuova seduta di allenamento, fissata in tarda mattinata, per avvicinarsi nel migliore dei modi alla sfida di domenica contro il Napoli. A riportarlo è TuttoAtalanta.