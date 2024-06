Salernitana, si va verso il cambio di proprietà? Iervolino tratta con una holding

Il patron della Salernitana Danilo Iervolino avrebbe deciso di valutare la proposta di Brera Holdings.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il patron della Salernitana Danilo Iervolino avrebbe deciso di valutare la proposta di Brera Holdings. Secondo indiscrezioni raccolte TuttoSalernitana.com, il fondo americano ha intenzione di dar seguito al comunicato stampa emesso 48 ore fa e, a breve, dovrebbe formulare la famosa offerta vincolante per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro. Una accelerata rispetto alla settimana scorsa, quando era prevalente la sensazione che non si sarebbe andati oltre la due diligence e le precedenti chiacchierate informali favorite dalla presenza, nel fondo, di alcuni imprenditori italiani.

Ruolo fondamentale è quello dell'amministratore delegato Maurizio Milan. Non solo perchè sta studiando tutte le carte portando avanti le interlocuzioni con la Brera Holdings, ma anche - e soprattutto - perchè potrebbe restare a prescindere all'interno dell'organigramma della Salernitana fungendo addirittura da presidente. Non si andrà oltre la giornata di lunedì. Dentro o fuori, c'è poco da fare: c'è una programmazione sportiva da portare avanti e certo non si potrà attendere all'infinito, avendo già dilapidato il vantaggio temporale a disposizione scaturito da una retrocessione in largo anticipo.