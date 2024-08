Samardzic, dopo Inter, Napoli, Juve e Milan ora ci prova l'Atalanta: le ultime

L'Atalanta ha incontrato oggi l'agente di Lazar Samardzic, fantasista dell'Udinese. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Dea è vicina a raggiungere un accordo con il calciatore e nel frattempo ha iniziato le trattative con il club bianconero perché il serbo potrebbe diventare un obiettivo importante nel caso in cui la Juventus dovesse acquistare Teun Koopmeiners.

Nel 2023-2024 il centrocampista ha totalizzato 34 presenze, tutte in Serie A, segnando 6 gol. Nella sua carriera vanta 97 gettoni e 13 reti con i bianconeri, 9 gare con il Lipsia, 3 con l'Hertha Berlino e 5 con la seconda squadra, senza contare quelle con le giovanili.

Qualche giorno fa Gabriele Cioffi, suo ex allenatore, ne aveva parlato così a Numero-Diez.com: "È un giocatore intelligentissimo. L’allenatore non deve insegnare a un giocatore del suo livello come si gioca, è un talento che ancora deve dimostrare di essere un top, ma deve capire come le proprie caratteristiche possano essere utili alla squadra e al contesto in cui sono immersi. Lazar si è rimboccato le maniche, si è dato da fare, ha corso, è andato contro a un istinto talentuoso mettendosi a disposizione della squadra, talvolta sacrificando le sue caratteristiche. Io credo che lui sia pronto per fare il passo in una grande squadra, sottolineando società che lottano su 3 fronti. È il momento che lui lo faccia".