Samardzic salva l’Atalanta, il Bologna in 10 resiste fino al 90’: 1-1 al Dall’Ara

Pareggia 1-1 il Bologna contro l'Atalanta al Dall'Ara nella sesta giornata di Serie A.

Pareggia 1-1 il Bologna contro l'Atalanta al Dall'Ara nella sesta giornata di Serie A. La gara è stata condotta soprattutto dai nerazzurri, che hanno avuto anche l'occasione più nitida dei primi 45 minuti: al 19' De Ketelaere è bravissimo ad aspettare il momento giusto per imbucare il pallone da destra con il mancino per Lookman, che si presenta a tu per tu con Skorupski da posizione defilata e incrocia forte con il destro. Il portiere polacco però è super e con il piede riesce a respingere.

Il secondo tempo si apre in maniera spumeggiante con il gol che stappa il match, quello di Santiago Castro, che al 47' si inventa un grande controllo, salta il diretto avversario e dal limite con l'interno destro a giro sul secondo palo batte Carnesecchi. Passano 4 minuti però e cominciano i guai per il Bologna perché Lucumi perde ingenuamente un pallone vicino alla propria area di rigore e poi frana addosso a De Ketelaere: l'arbitro è costretto a estrarre il rosso per il colombiano, con i rossoblù che restano in 10. Sugli sviluppi del calcio piazzato uno schema libera al tiro Lookman, che svirgola e trova sulla sua traiettoria Bellanova, bravissimo a mettere il piede, sfortunatissimo nel trovare la traversa. Gasperini inserisce Retegui, Cuadrado, Pasalic e Zaniolo, prova a sbilanciarsi e la mossa paga: prima Lookman per poco non trova Pasalic a un metro dalla porta, poi Samardzic colpisce il palo con il sinistro e infine, sempre l'ex Udinese, si inventa la rete che regala l'1-1 alla Dea al 90': dribbling su Urbanski e sinistro a giro sul secondo palo dal limite dell'area. Il forcing finale dei bergamaschi per poco non regala il successo ai nerazzurri: è Cuadrado in allungamento a mettere alto da pochi metri al 95', ma il risultato non cambia.