Sanchez riparte da dove tutto è iniziato: è fatta per il ritorno all’Udinese

vedi letture

Alexis Sanchez sarà presto un nuovo giocatore dell'Udinese. L'ex attaccante dell'Inter ha già comunicato a Gino Pozzo la sua volontà di vestire la maglia bianconera 13 anni dopo l'ultima volta, così il suo agente e la società friulana stanno lavorando per cercare di limare gli ultimi dettagli. L'affare tuttavia non è in discussione e si concluderà positivamente.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'intesa tra le parti c'è già sulla base di un contratto fino al 2025 con opzione per il secondo anno. L'obiettivo dell'Udinese è quello di averlo per il 13 agosto, ovvero il giorno in cui la squadra sarà presentata ai tifosi. La dirigenza vorrebbe avere a disposizione il Nino Maravilla per permettergli di ricevere l'ovazione dei suoi sostenitori, che non lo hanno mai dimenticato.