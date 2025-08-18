Sancho-Roma sfuma, Zazzaroni: "Gasperini si dà fuoco"

Arturo Minervini

Vi avevamo parlato in mattinata delle complicazioni in merito alla pista Jadon Sancho-Roma. Sull'affare, ormai davvero difficile da completare, scrive così su Instagram Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: "Niente Roma per Sancho.

Gasperini si dà fuoco". Le motivazioni sarebbero legate alle perplessità del calciatore, che è in cerca di un club che partecipi alla prossima Champions League.