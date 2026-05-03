Clamorosa occasione sprecata! Juve fermata del già retrocesso Verona: finisce 1-1 allo Stadium

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I bianconeri hanno colpito due legni e si sono resi pericolosi soprattutto con l’asse offensivo, ma la mancanza di cinismo è risultata decisiva.

Una gara intensa e imprevedibile ha visto la Juventus partire forte all’Allianz Stadium, creando diverse occasioni ma senza riuscire a concretizzare e a battere il già retrocesso Verona. I bianconeri hanno colpito due legni e si sono resi pericolosi soprattutto con l’asse offensivo, ma la mancanza di cinismo è risultata decisiva. A sbloccare il match è stato invece il Verona, abile a sfruttare un errore difensivo e a colpire in contropiede, gelando lo stadio e mandando la Juventus all’intervallo sotto di un gol, tra fischi e delusione.

Occasione sprecata per i bianconeri

Nella ripresa la Juventus ha reagito con maggiore determinazione, trovando il pareggio grazie a una splendida punizione di Vlahovic. Nonostante l’assedio finale e diverse occasioni nitide, tra cui quelle di Conceição e il palo colpito nel finale, i bianconeri si sono scontrati con un Montipò in giornata straordinaria e con una difesa del Verona compatta e resistente. Il pareggio finale lascia così l’amaro in bocca alla squadra, che spreca un’opportunità importante per la classifica, mentre il Verona conquista un punto di orgoglio nonostante la retrocessione già aritmetica.