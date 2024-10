"Scusami, fammi domanda in inglese", gelo Ibrahimovic-Condò in diretta tv

vedi letture

Difficoltà di comprensione a distanza in diretta tv su Sky durante l'intervista a Zlatan Ibrahimovic con la domanda del giornalista presente in studio, l'editorialista di Repubblica, Paolo Condò.

Quest'ultimo, prima del match di Champions League tra il Milan e il Bruges, ha chiesto al dirigente: "Cosa avete messo nel bilancio di previsione del Milan alla voce Champions. In pratica qual è l’obiettivo minimo in Champions del club quest’anno?". Ibrahimovic è rimasto in silenzio per qualche secondo, poi dopo una prima risposta poco convincente ha aggiunto: "Scusami, l’italiano non è perfetto, mi dispiace. Fammi la domanda in inglese così ti rispondo".

Il giornalista, però, non si è tirato affatto indietro e gli ha posto la domanda in inglese. A quel punto Zlatan ha risposto e lo ha fatto in italiano ma senza colmare la curiosità del giornalista: "In termini finanziari il Milan sta bene, è tutto positivo, tutti stanno facendo un grande lavoro".