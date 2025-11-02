Live Serie A 10ª giornata, probabili formazioni e ultime dai campi: Zielinski dal 1', novità Milan

Decima giornata di campionato, nuovo weekend di Serie A al via: dieci partite, emozioni e aggiornamenti in tempo reale. Qui su Tuttonapoli.net vi raccontiamo tutto, dalle probabili formazioni alle ultime notizie dai campi, minuto per minuto, fino alle formazioni ufficiali di ogni gara.

UDINESE-ATALANTA - Formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca. Allenatore: Juric

NAPOLI-COMO - Formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Diao; Morata. Allenatore: Fabregas

CREMONESE-JUVENTUS - Formazioni ufficiali:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola

JUVENTUS (4-3-1-2): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Kostic; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; McKennie; Openda, Vlahovic. Allenatore: Spalletti

HELLAS VERONA-INTER, domenica 2 novembre ore 12:30

Negli scaligeri confermati dieci undicesimi dello scorso turno: al posto dell'infortunato Serdard dovrebbe esserci Niasse. Sponda nerazzurra, Chivu fa riposare Akanji, Calhanoglu e Dimarco: spazio a Bisseck, Zielinski e Carlos Augusto; confermato poi Sucic in mediana, mentre davanti torna Bonny.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Carlos Augusto; Bonny, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.

TORINO-PISA, domenica 2 novembre ore 15:00

Nei granata, Baroni non recupera Israel: fiducia a Paleari, protagonista assoluto nell'ultimo turno; in attacco può tornare Ngonge al fianco di Simeone. Per quanto riguarda i nerazzurri, Gilardino dovrebbe schierare Meister in coppia con Nzola, verso la panchina Cuadrado e Tramoni.

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone. Allenatore: Baroni

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Calabresi, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Hojholt, Marin, Leris; Nzola, Meister. Allenatore: Gilardino

FIORENTINA-LECCE, domenica 2 novembre ore 15:00

Nei viola, gara cruciale per Pioli che perde Gosens per infortunio: al suo posto si candida il giovane Fortini; in attacco confermato il duo Gudmundsson-Kean. Nei salentini, Di Francesco può inserire Maleh a centrocampo a scapito di Berisha, nel tridente offensivo recupera Sottil che dovrebbe scalzare Tete Morente.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi-Caviglia, Fagioli, Fortini; Fazzini, Kean. Allenatore: Pioli

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco

PARMA-BOLOGNA, domenica 2 novembre ore 18:00

Nei ducali, Cuesta verso la conferma del 4-4-2 con Bernabè esterno e il tandem offensivo Cutrone-Pellegrino. Nei felsinei, solite rotazioni di Italiano: Ravaglia favorito su Skorupski, torna dalla squalifica Holm, riecco Orsolini e Castro titolari, a sinistra spazio a Dominguez.

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye, Britschgi; Bernabé, Estevez, Ordonez, Sorensen; Cutrone; Pellegrino. Allenatore: Cuesta

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumì, Heggem, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano

MILAN-ROMA, domenica 2 novembre ore 20:45

Nei rossoneri, la novità è Nkunku al possibile esordio da titolare anche perché non recuperano Gimenez e Pulisic; convocati Tomori ed Estupinan ma dovrebbero partire dalla panchina, quindi ancora De Winter e Bartesaghi dal 1'. Sponda giallorossa, Gasperini conferma Celik largo a destra con Wesley a piede invertito sulla sinistra, sulla trequarti di nuovo Cristante e Soulé alle spalle di Dybala falso 9.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Cristante; Dybala. Allenatore: Gasperini

SASSUOLO-GENOA, lunedì 3 novembre ore 18:30

Nei neroverdi, da capire se ce la farà Muharemovic in difesa: è pre allertato Candé; davanti ritorna Berardi. Per quanto riguarda i rossoblu, il tecnico ad interim Criscito potrebbe optare per un 4-4-2 con la sorpresa Venturino da esterno di centrocampo e la coppia d'attacco inedita Ekuban-Ekhator.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso

GENOA (4-4-2): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Venturino, Frendrup, Masini, Ellertsson; Ekuban, Ekhator. Allenatore: Criscito

LAZIO-CAGLIARI, lunedì 3 novembre ore 20:45

Nei biancocelesti, Sarri conferma il 4-3-3 con il rinato Basic a centrocampo e con il tridente Isaksen-Dia-Zaccagni. Nei sardi, Pisacane deve ancora rinunciare a Mina, c'è di nuovo Ze Pedro al centro della difesa, mentre al posto dello squalificato Obert ci sarà Zappa; in attacco oltre Borrelli e Sebastiano Esposito potrebbe esserci spazio per Felici.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Basic, Cataldi, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Luperto, Palestra; Adopo, Prati, Folorunsho; Se. Esposito, Felici; Borrelli. Allenatore: Pisacane