Ufficiale Serie A 2024-25, la classifica finale ed i verdetti: Lazio senza coppe, Empoli in B

vedi letture

Si è conclusa un'entusiasmante stagione di Serie A. E le sorprese, negli ultimissimi 90 minuti dopo lo Scudetto vinto dal Napoli, non sono certamente mancate. La Champions League oltre agli azzurri, l'Inter e l'Atalanta vedrà protagonista la Juventus che vince con una sofferenza smisurata a Venezia e mantiene il 4° posto, prendendosi l'ultima posizione buona. Beffata la Roma che nonostante l'agile vittoria contro il Torino arriva 5^ a -1 dai bianconeri. L'ultimo posto per l'Europa se lo prende in modo abbastanza sorprendente la Fiorentina che soffre tremendamente a Udine ma vince e sorpassa la Lazio, battuta in casa da un coriaceo Lecce che strappa con i denti una complicatissima vittoria.

Proprio il successo permette ai salentini di conquistare una complicatissima salvezza, attestandosi a quota 34 insieme al Parma (vittorioso con una clamorosa rimonta contro l'Atalanta). In Serie B ci vanno Empoli e Venezia, sconfitti rispettivamente da Verona e appunto Juventus.

Questa la classifica finale della Serie A 2024/2025 con tutti gli obiettivi raggiunti:

Napoli 82 (Champions League)

Inter 81 (Champions League)

Atalanta 75 (Champions League)

Juventus 70 (Champions League)

Roma 69 (Europa League)

Fiorentina 65 (Conference League)

Lazio 65

Milan 63

Bologna 62 (Europa League tramite Coppa Italia)

Como 49

Torino 44

Udinese 44

Genoa 43

Verona 37

Cagliari 36

Parma 36

Lecce 34

Empoli 31 (Retrocessa)

Venezia 29 (Retrocessa)

Monza 18 (Retrocessa)