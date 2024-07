Ufficiale Serie A, anche il prossimo anno si giocherà nel periodo natalizio: le date degli stop

In vista del prossimo campionato di Serie A, stagione 2024/25, è stata ribadita anche per questa stagione l’assenza di una sosta invernale. Il Campionato 24/25 dal 17 agosto 2024 al 25 maggio 2025 si interromperà solo in occasione delle quattro finestre FIFA (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà i weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio.