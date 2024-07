Ufficiale Serie A, annunciate più interviste: prima del 2ºT, due al 90’ e due conferenze

La Serie A aumenta le interviste ad allenatori e calciatori a margine delle gare di campionato. La novità emerge dal “Regolamento Interviste e Accesso agli Impianti Sportivi” per le stagioni coperte dal prossimo ciclo di diritti televisivi, dal 2024 al 2029.

Secondo quanto riferito dai colleghi di Calcio e Finanza, sono previste diverse novità:

INTERVISTA AD INIZIO SECONDO TEMPO - La “miniflash” – come si legge – «deve essere effettuata a Bordocampo, al rientro dei giocatori dall’intervallo, a ridosso dell’inizio del secondo tempo della Gara nell’area individuata dalla Lega Serie A, senza backdrop».

DOPPIA INTERVISTA AL FISCHIO FINALE - La cosiddetta intervista “superflash”. Si tratta di una «rapida Intervista congiunta a due calciatori della medesima squadra tra cui il “Man of the Match”». In questo modo i calciatori intervistati saranno due e non più uno come in precedenza.

DOPPIA CONFERENZA - Non parlerà solamente l’allenatore, ma anche un calciatore della squadra. «Al termine della Gara, ciascuna Società Sportiva è tenuta a partecipare a due Conferenze Stampa di cui una con il proprio allenatore e una con un calciatore tra i più rappresentativi tra quelli che hanno disputato la gara».