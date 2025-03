Serie A, boom di ascolti su Dazn per la 27ª giornata: oltre 1,6mln per Napoli-Inter

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - La 27esima giornata di Serie A ha registrato un boom di ascolti su Dazn, con 5.916.866 milioni di spettatori. A dominare la scena è stato l'attesissimo big match tra Napoli e Inter, disputato sabato alle 18:00. La sfida al vertice, terminata con un pareggio 1-1, ha appassionato 1.641.069 di tifosi. Al secondo posto come match più seguito della giornata Milan-Lazio.

Giocata domenica 2 marzo alle 20:45 la partita ha visto la squadra di Baroni conquistare tre punti fondamentali in casa dei rossoneri, con oltre 1,3 milioni di spettatori che hanno seguito il match. Oltre 5 milioni e 900 mila tifosi hanno seguito la ventisettesima giornata di Serie A Enilive su Dazn, con la possibilità di commentare il match in diretta grazie alla funzionalità Fan Zone: sondaggi esclusivi e scambi di opinioni in tempo reale che fanno vivere le partite del massimo campionato di calcio italiano con grande interattività tra la community di appassionati. (ANSA).