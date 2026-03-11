Serie A, chi sono i proprietari più ricchi? Primeggiano gli Hartono del Como, poi Friedkin e Saputo

vedi letture

Il rapporto tra grande finanza e calcio italiano continua a essere molto forte, come dimostra la classifica Forbes 2026 sui miliardari del mondo. Tra i proprietari dei club della Serie A, al primo posto si confermano i fratelli Robert Budi Hartono e Michael Hartono, proprietari del Como. Il loro patrimonio complessivo sfiora i 40 miliardi di dollari, che li colloca anche al 139° posto nella classifica globale dei più ricchi del pianeta. Subito dietro troviamo Dan Friedkin, proprietario della Roma, con un patrimonio stimato di 11,4 miliardi di dollari e la 279ª posizione a livello mondiale.

Tra i miliardari anche i proprietari di Bologna, Fiorentina e Juventus

Sul terzo gradino del podio tra i proprietari più ricchi del campionato italiano si piazza Joey Saputo, numero uno del Bologna, con una ricchezza stimata in 6,4 miliardi di dollari che gli vale il 653° posto nella classifica globale. Seguono la famiglia di Rocco Commisso, oggi alla guida della Fiorentina dopo la scomparsa dell’imprenditore italoamericano, con circa 5,6 miliardi di dollari. Nell’elenco compaiono anche altri nomi importanti del calcio italiano come John Elkann, amministratore delegato di Exor e figura chiave della proprietà della Juventus, con un patrimonio di circa 2,5 miliardi. Tra gli altri proprietari presenti figurano Antonio Percassi dell’Atalanta, Gerry Cardinale del Milan e Howard Marks, figura chiave del fondo Oaktree Capital Management proprietario dell’Inter. Di seguito, la lista completa dei proprietari più ricchi tra i club di Serie A.

Robert Hartono, 19,6 miliardi (139° posto tra i più ricchi al mondo) – Como;

Michael Hartono, 18,9 miliardi (149°) – Como;

Dan Friedkin, 11,4 miliardi (279°) – Roma;

Famiglia Saputo, 6,4 miliardi (653°) – Bologna;

Famiglia Commisso, 5,6 miliardi (749°) – Fiorentina;

Renzo Rosso, 4,5 miliardi (954°) – Vicenza;

John Elkann, 2,5 miliardi (1676°) – Juventus;

Howard Marks, 2,2 miliardi (1913°) – Inter;

Giovanni Arvedi, 1,9 miliardi (2177°) – Cremonese;

Gerry Cardinale, 1,8 miliardi (2274°) – Milan;

Antonio Percassi, 1,3 miliardi (2858°) – Atalanta;

Marco e Veronica Squinzi e Simona Giorgetta, 1,2 miliardi ciascuno (3017°) – Sassuolo;

Danilo Iervolino, 1,2 miliardi (3017°) – Salernitana.

Queste, invece, i proprietari delle società di calcio più benestanti all'estero:

Bernard Arnault e famiglia, 171 miliardi di dollari (7° posto tra i più ricchi al mondo): Paris FC;

Carlos Slim e famiglia, 125 miliardi (16°): azionista del Real Oviedo;

Mark Mateschitz, 45,8 miliardi (43°): RB Lipsia;

Idan Ofer, 34,6 miliardi (61°): Familicao FC (calcio);

François Pinault, 29,5 miliardi (81°): Stade Rennais;

David Tepper, 23,7 miliardi (109°): Charlotte Fc;

Stanley Kroenke, 22,2 miliardi (114°): Arsenal;

Philip Anschutz, 19,4 miliardi (141°): LA Galaxy;

James Ratcliffe, 18,4 miliardi (153°): Nizza, Losanna e Manchester United;

Anders Holch Povlsen, 16,9 miliardi (171°): FC Midtjylland;;

Todd Boehly, 9,3 miliardi (372°) – Chelsea;

Evangelos Marinakis, 7 miliardi (567°): Olympiacos e Nottingham Forest;

Dmitry Rybolovlev, 6,7 miliardi (612°) – AS Monaco;

Florentino Perez, 6,3 miliardi (664°) – Real Madrid;

John Henry, 5,7 miliardi (730°) – Liverpool;

Ricardo Salinas Pliego, 3,7 miliardi (1163°) – Mazatlán F.C. (Messico);

Peter Lim, 2 miliardi (2052°) – Valencia.