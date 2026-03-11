Ufficiale Lecce, Gandelman torna in gruppo: il report in vista di Napoli

Il Lecce di Di Francesco al lavoro ad Acaya in vista della sfida di sabato al Maradona contro il Napoli.

Il Lecce prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Napoli, in programma sabato 14 marzo alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. Nel pomeriggio di oggi la squadra allenata da Eusebio Di Francesco è scesa in campo per una seduta di allenamento presso il centro sportivo di Acaya Golf Resort & SPA, continuando il lavoro di preparazione in vista della trasferta in casa degli azzurri.

Assenze e situazione degli infortunati

Dal report ufficiale dell’allenamento emergono alcune indicazioni sulla condizione della rosa. Assente Francesco Camarda, mentre Kialonda Gaspar è rimasto a riposo. Hanno svolto invece lavoro differenziato Medon Berisha e Riccardo Sottil, quest’ultimo alle prese con una lombalgia. Buone notizie invece per Omri Gandelman, che si è allenato regolarmente con il resto del gruppo. La preparazione del Lecce continuerà domani mattina con un’altra seduta sempre ad Acaya, prima della partenza per Napoli.