Ricavi da main sponsor, Napoli superato dalla Roma: è solo 7°. Big europee molto lontane

Calcio&Finanza analizza i ricavi portati dai main sponsor di maglia delle squadre di Serie A, dove fa un balzo in avanti la Roma. Dopo aver iniziato la stagione senza main sponsor, ha raggiunto un accordo con Eurobet.live che comparirà sulle maglie della squadra già dalla partita contro il Como, in programma domenica alle 18. Il club giallorosso era rimasto senza sponsor principale dopo la scadenza, lo scorso luglio, dell’intesa con Riyadh Season. L’introduzione del nuovo marchio rappresenta quindi un passo importante per il club anche dal punto di vista commerciale. Sulle divise non apparirà direttamente il brand dell’operatore di scommesse, ma il logo del sito collegato alla società, una scelta necessaria per rispettare le restrizioni previste dal Decreto Dignità che vieta la pubblicità diretta del gioco d’azzardo sulle maglie delle squadre italiane.

L’impatto economico e la classifica degli sponsor in Serie A

L’accordo tra Roma ed Eurobet.live sarà valido fino a giugno 2029 e garantirà alla società giallorossa circa 13-14 milioni di euro a stagione. Grazie a bonus legati ai risultati e ad altri obiettivi commerciali, la cifra potrebbe arrivare fino a 16 milioni annui. Con questa nuova intesa, la Roma sale al sesto posto nella classifica dei ricavi da sponsor di maglia in Serie A, superando il Napoli che incassa meno di 10 milioni dall’accordo con MSC. In cima alla graduatoria restano Inter e Milan con circa 30 milioni a stagione, seguite dalla Juventus con ricavi compresi tra i 28 e i 30 milioni. Secondo le previsioni, dalla prossima stagione il Milan potrebbe addirittura arrivare a 35 milioni grazie al rinnovo dell’accordo con Emirates. Di seguito la classifica completa.

1. Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione

2. Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27)

3. Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione

4. Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione

5. Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione

6. Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione

7. Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione

8. Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione

9. Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione

10. Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione

11. Torino – Suzuki: 2,35 milioni di euro a stagione

12. Parma – Prometeon: 1,5 milioni di euro a stagione

13. Udinese – Bluenergy: 1,5 milioni di euro a stagione

14. Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione

15. Como – Uber: 1 milione di euro a stagione

16. Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione

17. Verona – Aircash: 1 milione di euro a stagione

18. Pisa – Cetilar : 0,7 milioni di euro a stagione

19. Cremonese – Iltainox: n.d.

20. Lazio – nessun main sponsor

La classifica europea. Cifre nettamente maggiori quelli incassate dai top club europei. Il primato spetta al Manchester City, che da Etihad incassa 80 milioni di euro a stagione. Per entrare nella top 10 servirebbero almeno 40 milioni annui dal proprio partner per la divisa da gioco, come dimostra l’Atletico Madrid. Tuttavia, nessun club italiano al momento è capace di toccare livelli simili. Di seguito le prime 10 posizioni.

1. Manchester City – Etihad: 80 milioni di euro a stagione

2. Real Madrid – Emirates: 70 milioni di euro a stagione

3. PSG – Qatar Airways: 70 milioni di euro a stagione

4. Manchester United – Snapdragon: 70 milioni di euro a stagione

5. Bayern Monaco – Deutsche Telekom: 65 milioni di euro a stagione

6. Barcellona – Spotify: 65 milioni di euro a stagione

7. Arsenal – Emirates: 60 milioni di euro a stagione

8. Liverpool – Standard Chartered: 60 milioni di euro a stagione

9. Tottenham – AIA: 47,5 milioni di euro a stagione

10. Atletico Madrid – Riyadh Air: 40 milioni di euro a stagione