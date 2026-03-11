Roma ancora in emergenza per la corsa Champions: un big non ancora recupera
(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Ultimo allenamento prima di partire per Bologna, dove questa sera Gasperini e Svilar parleranno in conferenza stampa, mentre domani la Roma affronterà la squadra di Italiano nella prima delle due gare degli ottavi di finale dell'Europa League. Lavoro ancora a parte per Matias Soulé che sta provando a smaltire la pubalgia che lo tiene fermo da qualche settimana. Fisioterapia e sedute di recupero, invece, per gli infortunati di lungo corso come Dybala e Dovbyk. Recuperato totalmente Hermoso, anche nella rifinitura pre Bologna in gruppo come gli scorsi giorni. Lo spagnolo sarà titolare nella difesa a tre. (ANSA).
Il ritorno dei Fab4! Conte sorride: Lobotka e McTominay si sono allenati in gruppo
14 mar 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Lecce
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
