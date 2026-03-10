Milan, torna Gimenez: primo allenamento in gruppo dopo 4 mesi e mezzo

vedi letture

Buone notizie per il Milan: Santiago Gimenez è tornato ad allenarsi con il gruppo per la prima volta dopo il lungo stop causato dall’infortunio alla caviglia. L’attaccante messicano ha ripreso a lavorare con i compagni a Milanello ed è stato accolto con entusiasmo dalla squadra. Già nei giorni scorsi l’allenatore Massimiliano Allegri aveva anticipato il rientro imminente del centravanti, spiegando alla vigilia del derby vinto contro l'Inter che il giocatore sarebbe tornato presto a disposizione. Gli ultimi controlli medici hanno infatti escluso complicazioni dopo l’intervento di pulizia artroscopica alla caviglia destra effettuato nei mesi scorsi.

Obiettivo rientro contro la Lazio

L’ultima partita disputata da Gimenez risale al 28 ottobre 2025, quando il Milan pareggiò 1-1 contro l’Atalanta a Bergamo. In quell’occasione i problemi alla caviglia, inizialmente considerati di lieve entità, si sono poi aggravati fino a rendere necessario l’intervento chirurgico e un lungo periodo di recupero. Il centravanti classe 2001 ha saltato complessivamente 19 partite di Serie A e ora punta a tornare tra i convocati per la sfida contro la Lazio, in programma domenica 15 marzo alle 20.45. Il suo rientro potrebbe rappresentare un’arma in più per Allegri nel finale di stagione, con i rossoneri che proveranno a recuperare i sette punti di distacco dalla capolista Inter. A riportarlo è Tuttomercatoweb.