Serie A, classifica: la Juventus va ko e Napoli a +4 prima dello scontro diretto
La Juventus cade clamorosamente a Cagliari e resta ferma a 39 punti, mentre il Napoli vince contro il Sassuolo e sale a quota 43: gli azzurri si portano così a +4 sui bianconeri prima dello scontro diretto di domenica 25 gennaio.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Cagliari-Juventus 1-0:
1 - Inter 49 punti, 21 partite giocate
2 - Milan 43 punti, 20 partite giocate
3 - Napoli 43 punti, 21 partite giocate
4 - Roma 39 punti, 20 partite giocate
5 - Juventus 39 punti, 21 partite giocate
6 - Como 34 punti, 20 partite giocate
7 - Atalanta 32 punti, 21 partite giocate
8 - Bologna 30 punti, 20 partite giocate
9 - Lazio 28 punti, 20 partite giocate
10 - Udinese 26 punti, 21 partite giocate
11 - Torino 23 punti, 20 partite giocate
12 - Sassuolo 23 punti, 21 partite giocate
13 - Cremonese 22 punti, 20 partite giocate
14 - Parma 22 punti, 20 partite giocate
15 - Cagliari 22 punti, 21 partite giocate
16 - Genoa 19 punti, 20 partite giocate
17 - Lecce 17 punti, 20 partite giocate
18 - Fiorentina 14 punti, 20 partite giocate
19 - Pisa 14 punti, 21 partite giocate
20 - Verona 13 punti, 20 partite giocate
