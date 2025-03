Serie A, classifica: la Lazio vince e si porta al 4º posto a -7 dal Napoli

La Lazio vince per 1-2 a San Siro contro il Milan, al termine di un match poco adatto ai deboli di cuore. Biancocelesti avanti nel primo tempo con Zaccagni, ma la squadra di Conceicao non demorde e pareggia con un colpo di testa di Chukwueze su cross di Leao. Bella reazione dei rossoneri, nonostante l'inferiorità numerica per il rosso diretto rimediato da Pavlovic nel corso del secondo tempo. Le emozioni però non sono ancora finite perché, sul finire del recupero, Maignan commette un fallo da rigore su Isaksen e poi Pedro con freddezza trasforma il rigore da 3 punti. Lazio momentaneamente al quarto posto, Milan nono e scavalcato dalla Roma.

Serie A, la classifica aggiornata

1. Inter 58 punti

2. Napoli 57

3. Atalanta 55

4. Lazio 50

5. Juventus 49*

6. Bologna 47

7. Fiorentina 45

8. Roma 43

9. Milan 41

10. Udinese 39

11. Torino 34

12. Genoa 31

13. Como 28

14. Verona 26*

15. Cagliari 25

16. Lecce 25

17. Parma 23

18. Empoli 22

19. Venezia 18

20. Monza 14

*una gara in meno