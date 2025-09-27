Foto
Serie A, classifica: pari Juve, il Napoli domani in testa con qualsiasi risultato
La Juventus seconda in classifica non va oltre l'1-1 contro l'Atalanta, così il Napoli si garantisce la vetta per questo turno. Infatti, anche se gli azzurri dovessero perdere domani contro il Milan, rimarrebbero in testa alla classifica proprio a pari punti con i rossoneri, senza nessuna squadra che possa sorpassare.
Di seguito la classifica aggiornata dopo Juventus-Atalanta 1-1:
1. Napoli 12
2. Juventus 11*
3. Milan 9
4. Roma 9
5. Cremonese 9*
6. Atalanta 9*
7. Como 8*
7. Cagliari 7
9. Udinese 7
10. Inter 6
11. Bologna 6
12. Torino 4
13. Lazio 3
14. Sassuolo 3
15. Hellas Verona 3
16. Genoa 2
17. Fiorentina 2
18. Parma 2
19. Pisa 1
20. Lecce 1
*una partita in più
Pubblicità
Serie A
Copertina Hojlund: "Napoli, qui sono felice! Tifosi pazzeschi. Conte mi chiede sempre una cosa" di Fabio Tarantino
Le più lette
3 Conte in conferenza: "Out Rrahmani, Buongiorno ed altri problemi, vedrete domani! Milan favorito? Giochini! Su KDB..."
Prossima partita
28 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Milan
|Napoli
In primo piano
Rileggi liveConte in conferenza: "Out Rrahmani, Buongiorno ed altri problemi, vedrete domani! Milan favorito? Giochini! Su KDB..."
Francesco CarboneMilinkovic: “Potevamo prendere meno gol, ma ottimo inizio! Champions? Che emozione! Su Meret e la città…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la figuraccia in mondovisione, i dialoghi dell'orrore di Mazzoleni, i missili di Conte e la fuga al gol di Lucca
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: “Ce la siamo complicata da soli! I 9 nuovi sono in rodaggio, le altre già strutturate…”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Pisa 3-2 (39' Gilmour, 60' Nzola, 73' Spinazzola, 82' Lucca, 90' Lorran): gli azzurri soffrono ma si prendono la vetta
Davide BarattoNapoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte riduce il turnover, restano pochi ballottaggi
Francesco CarboneMcTominay: “Scudetto? Ho ancora la pelle d’oca, sogno di rivincerlo! Sul Man City..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com