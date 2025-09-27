Foto

Serie A, classifica: pari Juve, il Napoli domani in testa con qualsiasi risultato

di Davide Baratto

La Juventus seconda in classifica non va oltre l'1-1 contro l'Atalanta, così il Napoli si garantisce la vetta per questo turno. Infatti, anche se gli azzurri dovessero perdere domani contro il Milan, rimarrebbero in testa alla classifica proprio a pari punti con i rossoneri, senza nessuna squadra che possa sorpassare.

Di seguito la classifica aggiornata dopo Juventus-Atalanta 1-1:
1. Napoli 12
2. Juventus 11*
3. Milan 9
4. Roma 9
5. Cremonese 9*
6. Atalanta 9*
7. Como 8*
7. Cagliari 7
9. Udinese 7
10. Inter 6
11. Bologna 6
12. Torino 4
13. Lazio 3
14. Sassuolo 3
15. Hellas Verona 3
16. Genoa 2
17. Fiorentina 2
18. Parma 2
19. Pisa 1
20. Lecce 1

*una partita in più