Serie A, il Torino ribalta l'Atalanta! Solo un pari per la Fiorentina col Venezia

Terminano i due match delle 18.30 validi per la seconda giornata di campionato.

FIORENTINA-VENEZIA - Nel giorno in cui la Fiorentina saluta Nico Gonzalez, a breve ufficialmente un giocatore della Juventus, e la tifoseria viola critica apertamente la politica societaria per questo, la squadra di Raffaele Palladino non riesce a farsi "perdonare" conquistando la prima vittoria in questo campionato. All'Artemio Franchi, i gigliati non vanno oltre lo 0-0 contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, che porta così a casa il primo punto in questa Serie A.

TORINO-ATALANTA - Una domenica aperta con la contestazione, dura, dei tifosi del Torino nei confronti di Urbano Cairo si chiude, per i granata, con i primi tre punti in questo campionato. La squadra di Paolo Vanoli riesce infatti a superare l'Atalanta col risultato di 2-1, in rimonta: dopo il vantaggio orobico con Retegui, le prime reti in questa Serie A di Ivan Ilic e dello scozzese Che Adams valgono il successo. Protagonista anche Milinkovic-Savic, che in extremis neutralizza Pasalic dal dischetto. Secondo risultato utile consecutivo per l'ex tecnico del Venezia, che alla prima giornata si era tolto lo "sfizio" di pareggiare contro il Milan e ora ferma i campioni di Europa League. Amaro in bocca, in una gara giocata alla pari e a ritmi altissimi, per Gian Piero Gasperini: adesso soltanto una fra Hellas Verona e Juventus, protagoniste domani sera del posticipo, potrà andare a punteggio pieno dopo appena due giornate.