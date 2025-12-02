Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 14ª giornata
Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 14ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Scalvini
Squalificati: nessuno
BOLOGNA
Indisponibili: Freuler, Skorupski, Cambiaghi, Rowe
Squalificati: nessuno
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Ciocci, Zé Pedro
Squalificati: nessuno
COMO
Indisponibili: Dossena, Sergi Roberto, Goldaniga, Diao
Squalificati: nessuno
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Grassi, Zerbin
Squalificati: nessuno
FIORENTINA
Indisponibili: Lamptey, Gosens, Kouamé, Dodò, Pongracic
Squalificati: nessuno
GENOA
Indisponibili: Messias, Cornet, Onana
Squalificati: nessuno
INTER
Indisponibili: Di Gennaro, Darmian, Mkhitaryan, Dumfries
Squalificati: nessuno
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Rugani, Bremer, Pinsoglio, Vlahovic
Squalificati: nessuno
LAZIO
Indisponibili: Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Cataldi
Squalificati: nessuno
LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Jean, Perez, Pierret
Squalificati: nessuno
MILAN
Indisponibili: Gimenez, Athekame, Pulisic, Fofana
Squalificati: nessuno
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Gutierrez
Squalificati: nessuno
PARMA
Indisponibili: Ondrejka, Frigan, Circati, Estevez, Suzuki
Squalificati: Troilo
PISA
Indisponibili: Stengs, Esteves, Lusuardi, Akinsanmiro, Cuadrado, Marin
Squalificati: nessuno
ROMA
Indisponibili: Angelino, Dovbyk
Squalificati: nessuno
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Romagna, Boloca, Skjellerup, Turati, Berardi
Squalificati: nessuno
TORINO
Indisponibili: Schuurs, Savva, Sazonov, Ilic, Simeone, Ismajli
Squalificati: nessuno
UDINESE
Indisponibili: nessuno
Squalificati: nessuno
VERONA
Indisponibili: Suslov, Oyegoke, Serdar, Kastanos, Akpa-Akpro, Bradaric
Squalificati: nessuno
